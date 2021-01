Guerra do Ópio: Entenda este conflito

A Guerra do Ópio aconteceu na China durante o século XIX. Ela também pode ser conhecida como Guerra Anglo-Chinesa.

O conflito aconteceu entre China e Grã-Bretanha, podendo ser dividida em dois períodos:

Primeira Guerra do Ópio entre 1839 e 1842.

Segunda Guerra do Ópio entre 1856 e 1860.

Além disso, ela aconteceu no contexto do imperialismo e neocolonialismo presentes na segunda metade do século XIX.

Por isso, países europeus, sobretudo a Inglaterra, conquistaram e implantaram seus interesses econômicos, políticos e culturais em diversas nações da Ásia, África e Oceania.

Causas da Primeira Guerra do Ópio (1839 a 1842)

No início do século XIX os chineses só permitiam o comércio por meio do porto de Cantão. Além disso, era proibido o comércio internacional feito de forma direta com o povo chinês.

Em contrapartida, os ingleses estavam na Segunda Revolução Industrial e sedentos por novos mercados consumidores para os produtos industrializados.

No entanto, as medidas protecionistas tomadas pela China, dificultaram muito a entrada de produtos ingleses no país.

Como uma forma de responder ao protecionismo chinês, os ingleses passaram a vender ópio ilegalmente a população chinesa, como uma forma de aumentar os lucros britânicos.

Contudo, o ópio era extremamente viciante e fazia muito mal à saúde. Em um curto período de tempo, boa parte da população chinesa estava consumindo ópio em grandes escalas.

O governo chinês protestou contra os ingleses, no entanto, sem sucesso. Buscando tomar uma atitude mais dura em relação a venda de ópio, o governo da China resolveu destruir um carregamento inteiro de ópio inglês.

Contudo, os ingleses ficaram furiosos com o ataque e ordenaram uma invasão armada à China, a partir daí, começa a Primeira Guerra do Ópio.

Por fim, os ingleses saíram vitoriosos do conflito em 1842.

Tratado de Nanquim

Após o conflito, os ingleses impuseram várias consequência aos chineses por meio do Tratado de Nanquim, veja as principais delas:

Os chineses tinham que abrir cinco portos para o livre comércio

Os ingleses passaram a ter privilégios nas relações comerciais com a China

Os chineses pagaram uma indenização de guerra aos ingleses

A China cedeu a ilha de Hong Kong aos ingleses

Segunda Guerra do Ópio – 1856 a 1860

A Segunda Guerra do Ópio, foi a continuação da Primeira Guerra do Ópio, no entanto, os ingleses contaram com a ajuda da França e Irlanda.

O conflito teve início após uma investida chinesa sobre um navio britânico. No entanto, a China deveria respeitar as cláusulas impostas pelo Tratado de Nanquim.

Por isso, os ingleses resolveram atacar novamente os chineses, que novamente saíram derrotados da Guerra do Ópio. Por conta disso, os ingleses impuseram um novo tratado à China, o Tratado de Tianjin.

Tratado de Tianjin

O tratado de Tianjin tinha como principais consequência aos chineses:

Dez portos chineses disponíveis para o comércio internacional

Liberdade para os estrangeiros viajar e realizar comércio com os chineses

Liberdade religiosa aos cristãos em território chinês

Os chineses ficaram responsáveis por pagar indenização de guerra aos franceses e ingleses.

