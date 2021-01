Guiomar arma para Dionísio soprar velinhas de 100 anos na cadeia · .

Guiomar (Claudia Netto) vai dar o troco pelas ofensas que Dionísio (Sérgio Mamberti) disse a Nicole (Cinara Leal) em Flor do Caribe. A madame armará para o idoso pagar por racismo e soprar as velinhas de seu aniversário de 100 anos na cadeia na novela das seis da Globo.

A senhora falará ao telefone para que ele escute. “Como assim não é crime, doutor? Essa pessoa que estou lhe falando, foi gravemente ofendida pelo simples fato de ser negra. Sei, tecnicamente não é crime, mas um caso de injúria racial. Como assim? É inafiançável? Ah, o crime racial é inafiançável, mas a injúria, não. Sei”, falará Guiomar.

“Doutor, mais uma pergunta. Se esse troglodita, que cometeu essa injúria racial com essa pessoa for condenado, ele pega quanto tempo? Oito anos? Até que não é nada mal! Ele nem deve durar tudo isso! Obrigada, doutor, eu vou passar essas informações para a Nicole para ela tomar as devidas providências para colocar o patrão racista na cadeia”, agradecerá a mulher.

Ao desligar o telefone, a personagem de Claudia Netto falará diretamente com o preconceituoso. “Oito anos, Dionísio! Deixa eu ver, você completou 91, até sair a sentença, 92… Mais oito, vai sair da cadeia com 100 anos! Olha aí, matusalém, dois motivos para comemorar: a volta à liberdade e um século de vida!”, debochará a mãe de Alberto (Igor Rickli).

Nariz empinado

O senhor ouvirá tudo com um sorrisinho irônico no rosto. “E você acha mesmo que eu vou parar na cadeia? Eu, Dionísio Albuquerque? Por ter colocado a sua mucama no seu devido lugar? Francamente, Guiomar. Faça-me o favor!”, vai segabar o carrasco nazista.

“Será que não? Mas, se eu fosse você, eu começava a preparar a sua festinha de retorno à liberdade. Se bem que eu não sei o que você vai fazer com ela aos 100 anos”, provocará ainda mais a mãe de Alberto (Igor Rickli).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

