Guiomar faz ‘bomba’ sobre Candinho explodir no colo de Dionísio · .

Ao ter a confirmação de que Candinho (José Loreto) é filho de Dionísio (Sérgio Mamberti), Guiomar (Claudia Netto) vai explodir a “bomba” no colo do milionário em Flor do Caribe. A madame prometerá à mãe do rapaz que fará o vilão assumir a paternidade e reconhecer o jovem como um legítimo Albuquerque na novela das seis da Globo.

Maria Adília (Inez Viana) pedirá para Guiomar ir até o sítio para terem uma conversa. “Desculpe lhe perturbar, pedindo pra senhora vir até aqui. Mas eu precisava muito lhe falar”, dirá a mulher, aflita.

Guiomar afirmará que não é perturbação alguma e confessará que está curiosa. “Eu queria lhe dizer três coisas. A primeira é que a senhora tava certa, quando perguntou sobre o pai de Candinho. É o seu Dionísio, sim”, disparará a filha de Veridiana (Laura Cardoso).

“E por que outro dia você negou com tanta determinação e, agora, me chamou aqui pra me dizer a verdade?”, questionará a mãe de Alberto (Igor Rickli). “Porque Candinho descobriu tudo. E essa é a segunda coisa que quero lhe contar. Se o seu Dionísio ficar sabendo disso, a senhora não faz ideia do que esse homem é capaz de fazer com meu menino”, mostrará seu medo a mulher.

A personagem de Claudia Netto questionará qual foi a ameaça que o milionário fez. “É isso mesmo que a senhora tá pensando. Morte. E essa é a terceira coisa que eu quero lhe dizer. Não, lhe dizer não, lhe implorar! A senhora me prometeu que ia defender o meu Candinho do ódio daquele homem. A senhora pode fazer isso? De verdade?”, implorará Maria Adília.

Herdeiro legítimo

“Eu disse que defenderia o Candinho, e é o que eu vou fazer. Mas não da maneira que você tá querendo, escondendo a verdade do Dionísio e evitando a todo custo que ele descubra o que ele já sabe, que o Candinho é filho dele!”, soltará Guiomar. Ela explicará que, se tomasse a atitude que a mulher deseja, estaria defendendo Dionísio.

Maria Adília ficará confusa. “Eu vou defender o Candinho, sim, mas fazendo o oposto do que você tá me pedindo. Tá mais do que na hora daquele velho assumir esse filho que teve com você. Isso é o certo”, sentenciará Guiomar.

“Porque, como filho do Dionísio, o Candinho tem direitos como legítimo herdeiro do Grupo Albuquerque, daquela mansão e da fortuna inteira do pai dele. E, no que depender de mim, ele vai ser reconhecido como legítimo herdeiro e usufruir de todos os direitos que lhe foram negados durante todos esses anos. O Candinho vai ser reconhecido como um Albuquerque”, afirmará a nora do carrasco nazista.

