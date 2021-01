Guiomar invade festa, dá piti e obriga Dionísio a assumir bastardo · .

Guiomar (Claudia Netto) armará um escândalo durante um coquetel de negócios para obrigar Dionísio (Sérgio Mamberti) a assumir a paternidade de Candinho (José Loreto) em Flor do Caribe. Na frente de sócios da empresa e de jornalistas, a perua anunciará que o neto de Veridiana (Laura Cardoso) é legítimo herdeiro do Grupo Albuquerque na novela das seis.

A mãe de Alberto (Igor Rickli) já terá convencido Maria Adília (Inez Viana) a lutar para que o “matusalém” assuma que é o verdadeiro pai do rapaz no folhetim de Walther Negrão. Na ocasião, ela terá ido, no meio da noite, ao sítio da matriarca interpretada por Laura Cardoso para cumprir sua promessa. As cenas serão exibidas a partir do próximo dia 29.

“Vim buscar o Candinho para dar um passeio comigo. Eu não vou fazer nada de mal, muito pelo contrário”, anunciará a avó de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). “Nesse carrão, aí, eu vou. Mas a Ariana vai ficar aqui. Se ela entrar nesse carrão chique, é capaz de fazer uma sujeirinha que sempre faz”, comentará o personagem de José Loreto.

Apaixonada pelo “aluado”, Taís (Débora Nascimento) não deixará o jovem embarcar tão facilmente na pilha da dondoca vivida por Claudia Netto. “Eu posso saber onde a gente vai?”, questionará a irmã de Cassiano (Henri Castelli), que será arrastada imediatamente para dentro do veículo.

“Vem que no caminho eu te conto”, disparará a ex-sogra de Ester (Grazi Massafera), que levará o casal em um passeio por Vila dos Ventos antes de finalmente chegar à mansão do antagonista vivido por Sérgio Mamberti.

Sérgio Mamberti e Igor Rickli em Flor do Caribe

Circo armado

Dionísio organizará uma festa para comemorar um acordo entre sua empresa e uma multinacional interessada em explorar as riquezas escondidas no subsolo do Rio Grande do Norte. “É uma parceria que vai expandir o nosso volume de capital e também dos nossos colegas canadenses”, explicará Alberto aos repórteres presentes no evento.

O rival de Samuel (Juca de Oliveira) pedirá a palavra para proferir um discurso em frente às câmeras. “Meus caros amigos, é com grande prazer e com grande alegria que eu tenho a honra de anunciar aqui publicamente a nova etapa que se inicia hoje para a história do Grupo Albuquerque. A nossa parceira com o grupo CWT”, começará o ancião.

Ele, no entanto, será interrompido bruscamente por Guiomar, que adentrará à sala com o irmão de Lino (José Henrique Ligabue) e a personagem de Débora Nascimento.

“Um momento. Desculpem, senhores, mas uma comemoração tão importante como essa não estaria completa sem a presença do seu caçula, não é Dionísio? Eu gostaria de apresentar a vocês o Candinho, o legítimo e único herdeiro do Grupo Albuquerque”, disparará a namorada de Duque (Jean Pierre Noher).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

