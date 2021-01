Gustavo Gómez tem lesão detectada e será avaliado diariamente pelo Palmeiras

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira que o zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão na virilha esquerda. Ele já iniciou o tratamento e será avaliado diariamente pelo profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O capitão alviverde sentiu a contusão ainda na primeira etapa da derrota por 2 a 0 para o River Plate, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, e pediu para ser substituído. Na ocasião, Luan foi o escolhido por Abel Ferreira para assumir a vaga do paraguaio.

Agora, o Departamento Médico do Verdão corre contra o tempo para liberar Gustavo Gómez para a final da Libertadores, marcada para o dia 30 de janeiro, às 17 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Na decisão, o Palmeiras encara Santos ou Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. Na ida, houve um empate de 0 a 0 na Bombonera.