Gustavo Gómez tem lesão na virilha, mas não preocupa Palmeiras para final da Libertadores

Após realizar os exames na manhã desta quarta-feira (13), foi detectada uma lesão na virilha esquerda de Gustavo Gómez, que saiu no primeiro tempo do duelo da noite de ontem (12), entre Palmeiras e River Plate. O zagueiro paraguaio já iniciou o tratamento e terá a evolução avaliada diariamente pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Apesar do susto, o camisa 15 deve estar à disposição de Abel Ferreira já na próxima semana, mas pode ser preservado pela comissão técnica para voltar somente próximo à grande final da Libertadores, no dia 30 de janeiro, no Maracanã.

Pilar da defesa do Palmeiras, Gómez terá a chance de entrar para a história do clube ao levantar o bicampeonato da América, caso o Alviverde seja campeão.

O elenco do Palmeiras recebeu folga dos treinos nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta-feira (14) para realizar a única atividade antes do duelo diante do Grêmio, no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2020, na sexta-feira (15).