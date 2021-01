Gustavo Mioto recusa convite para entrar no BBB21; saiba por quê · .

Após ser apontado como um dos integrantes do Camarote do BBB21, Gustavo Mioto admitiu que recebeu o convite para participar do programa. Mas, mesmo sendo muito fã do programa, recusou a oportunidade para priorizar seus novos projetos e um contrato recém assinado com uma grande gravadora. “Quem sabe um dia”, disse ele.

A notícia havia sido divulgada por Leo Dias, colunista do portal Metrópoles, que também anunciou Fiuk como um dos participantes do reality da Globo. Os ‘brothers’ do BBB21 já estão em pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro, por causa da pandemia da Covid-19, enquanto o sertanejo está em casa.

“Realmente rolou a conversa, me sinto lisonjeado por estar sendo cotado para algo desta magnitude, que é o BBB”, revelou Mioto. “Porém, a gente acabou de assinar com uma gravadora, que é a maior do mundo, então temos muitos planos esse ano”, explicou ele.

“A gente tem três ou quatro projetos para fazer, dois deles internacionais. Então, ia ficar inviável participar de algo assim”, continuou o cantor.

“Fiquei muito feliz com toda a repercussão, com o carinho que a galera me deu, dizendo que ia torcer por mim. Mas não vai ser dessa vez”, agradeceu Mioto, que já pediu para realizar shows virtuais na nova temporada do Big Brother Brasil. “Quero estar presente em todas as sofrências e festas dessa casa!”, afirmou ele.

Confira: