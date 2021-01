Gustavo Silva soma marcas positivas nos últimos jogos do Corinthians

Com o objetivo de se firmar entre os titulares do Corinthians, Gustavo Silva tem aproveitado as oportunidades que recebe de Vagner Manicni, somando marcas positivas.

Nos últimos cinco jogos, o atacante participou de quatro gols, balançando as redes duas vezes, contra Goiás e Sport, e dando duas assistências, diante de Botafogo e Fluminense.

Segundo dados do Sofa Score, Gustavo tentou cinco finalizações ao longo destes jogos e acertou todas. O atleta ainda acumulou sete passes decisivos.

Chegou aquele grande momento de ver pelas lentes da Corinthians TV os três gols do Timão que nos deram mais uma vitória no @Brasileirao! 🥰🖤#NãoParaNunca#VaiCorinthians pic.twitter.com/OrvrQqVySv — Corinthians (@Corinthians) January 22, 2021

Os números credenciam Gustavo Silva como um dos principais nomes do setor ofensivo do Alvinegro no momento. A expectativa é que o atacante mantenha o ritmo em suas próximas oportunidades e ajude a equipe a somar pontos no Brasileirão.

O Corinthians é oitavo colocado do torneio nacional com 45 pontos. Para as rodadas finais, o objetivo é conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.