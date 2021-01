Gusttavo Lima e Andressa Suita voltam a se encontrar em Angra dos Reis · .

Depois de serem flagrados juntos em um passeio de iate há quase duas semanas, Gusttavo Lima e Andressa Suita voltaram a se encontrar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). Desta vez, os dois levaram os filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois, a uma mansão no litoral fluminense.

A informação sobre a ida do cantor e da influenciadora a Angra dos Reis foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Os dois, que estariam se reconciliando, publicaram fotos no mesmo lugar.

O sertanejo postou uma imagem em que aparece sem camisa, com a paisagem da praia por trás dele, enquanto a modelo compartilhou uma selfie na piscina da mansão, além de vídeos dos filhos brincando e se alimentando. Eles anunciaram o fim da união em outubro de 2020, de forma repentina.

Os fãs logo especularam que o artista e a influenciadora estão no mesmo local. “No mesmo lugar que a Andressa…amo”, deduziu o perfil Família Gusdressa, dedicado aos dois. “A foto com a família sai hoje?”, perguntou o internauta Gustavo. “Protetor, sol e Andressa”, observou Lucas Amorim.

Os dois não confirmam, mas dão indícios de que reataram. Na última semana, o músico fez Andressa se emocionar ao publicar uma declaração de amor para os filhos do ex-casal. No Instagram, o cantor celebrou o “amor infinito” da paternidade, e ela comentou o registro com emojis apaixonados.

Depois do primeiro encontro em Angra, o sertanejo abriu o jogo sobre a volta com Andressa. “Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo. Ainda é muito cedo para falar em volta”, afirmou ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Na sua previsão, as coisas vão acontecer “no tempo de Deus”.

Gusttavo Lima lançou uma música com nome sugestivo em meio aos rumores de uma suposta reconciliação. O artista divulgou no Twitter a faixa Super Ex, que faz parte de seu DVD mais recente, o Embaixador The Legacy.

Chamado de fofoqueiro do ano, o cantor Zé Felipe confirmou que Gusttavo e Andressa reataram. “Vocês acham que o Gusttavo Lima e a Andressa Suita voltam?”, indagou um internauta para Virginia Fonseca, noiva do filho de Leonardo. “Voltou, voltou! Está tudo certo, família unida”, respondeu o sertanejo.