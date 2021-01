Gusttavo Lima e Andressa Suita voltaram? Casal é flagrado em iate com amigos · .

Após se divorciarem, Gusttavo Lima e Andressa Suita reapareceram juntos neste domingo (17). Os dois foram clicados enquanto curtiam um passeio de iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As imagens foram publicadas por uma mulher que encontrou com o sertanejo e a influenciadora digital.

As fotos não têm legenda. Em um dos cliques, Gusttavo e Andressa aparecem abraçados. Nos comentários, fãs que torcem pela reconciliação do casal agradeceram pelo post.

“Ah, mulher você tem noção do que está causando na internet essa foto sua? Tomara, Deus!”, reagiu Laila Flores. “Gente, eles não podem brincar com o sentimento do brasileiro dessa forma. Tomara que eles voltaram, de verdade”, reagiu Tamara Maciel.

Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram a separação em outubro do ano passado. O sertanejo afirmou que não houve traição e que a decisão partiu dele. Eles são pais dos pequenos Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois. O cantor esteve com os filhos no início do ano, enquanto a mãe ficou no Rio de Janeiro.

Recentemente, o artista passou a tarde inteira na sofrência, bebendo e cantando alguns de seus hits. Ele virou uma garrafa inteira de uísque, e os fãs apontaram que o motivo da bebedeira seria a saudade da influenciadora.

As imagens neste domingo (17) foram publicadas pela empresária Alice de Jesus, que começou a ganhar milhares de seguidores após mostrar que Gusttavo e Andressa curtiram um passeio juntos. No momento da publicação deste texto, Alice estava com 36 mil fãs no Instagram.

Veja os cliques abaixo: