Guto Ferreira lamenta chances perdidas em derrota do Ceará

O treinador Guto Ferreira lamentou, em entrevista coletiva, as chances perdidas pelo Ceará na derrota para o Internacional por 2 a 0, na Arena Castelão. O treinador considera que seu time merecia uma sorte melhor no confronto diante dos gaúchos válido pelo Campeonato Brasileiro.

“Foram dois tempos distintos e um jogo é uma somatória dos lances. Fomos criando oportunidades e não conseguimos converter. A equipe foi ficando ansiosa e mais ainda após sofrer o gol do Inter. Afinal, perdíamos por 1 a 0 jogando bem. O Inter é maduro, cascudo, veio com proposta bem definida e esperando o nosso time para contra-atacar”.

O próximo jogo do Ceará é contra o Flamengo, no domingo, às 14 horas (de Brasília). O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.