Gwyneth Paltrow animal? Fernanda Montenegro ‘perde’ a cena para rival chifrudo · .

A atriz Glenn Close e mais de 200 milhões de brasileiros concordam que Gwyneth Paltrow colocou as mãos injustamente no Oscar de melhor atriz que pertence, por justiça, a Fernanda Montenegro. A veterana, no entanto, confessa que não se incomoda quando alguém a ofusca no trabalho –principalmente se for o mascote do especial Gilda, Lúcia e o Bode.

Para a artista, o animal merecia ser indicado à estatueta dourada assim como ela, que chegou à cerimônia por conta do papel em Central do Brasil (1998). “Nos ensaios ele era instável e não olhava nem para a câmera, mas na hora da ação o danadinho ficava tranquilo e virava o senhor do set. Ele roubou a minha cena”, dispara ela ao ..

O especial de Natal veio no esteio do quarto e último episódio de Amor & Sorte (2019), série de Jorge Furtado que a uniu à filha Fernanda Torres para produzir uma história inédita no meio do mar de reprises da pandemia de coronavírus (Covid-19).

O caprino original, que já havia ganhado elogios da veterana, foi substituído por um “ator” profissional que conquistou elenco e equipe e ganhou o nome artístico de Zequinha Montenegro.

Ele fez até mesmo Fernanda ressignificar a imagem desses seres chifrudos –conhecidos por serem arautos de más notícias e carregados de azar na tradição ocidental.

“Eu queria muito que o bode desse momento que a gente vive fosse o da nossa história, que é lindo, feliz, alimentado, harmonioso e sadio. O nosso bode não é esse do ditador popular. É um grande bode. Adorei conviver com ele”, revela a intérprete de 91 anos.

Apesar da boa repercussão em torno da história, a atriz acredita que não voltará mais ao papel de Gilda. Uma temporada inteira, com vários episódios, está descartada. “A gente pode aparecer de vez em quando, mas num trabalho contínuo não. Quem sabe no próximo Dia das Mães ou no 7 de Setembro?”, instiga a carioca.