Há 22 anos no Gladbach, ele viveu drama de rebaixamento inédito, ‘bancou’ Reus e revolucionou o clube

Revelado pelo Bayern de Munique, pelo qual fez uma única partida com o time principal, o lateral-direito Max Eberl passaria por Bochum e Greuther Furth, antes de chegar ao Borussia Monchengladbach no começo de 1999, aos 25 anos. Talvez ele nem imaginasse que este seria o começo de uma passagem que já dura mais de duas décadas.

Logo no primeiro semestre, um baque. O Borussia Monchengladbach terminou como lanterna em 1998-99 e sofreu um rebaixamento inédito. Desde que havia alcançado a Bundesliga em 1965-66, o clube jamais havia deixado a primeira divisão. Com Eberl, o time voltaria à elite em 2001, mas definitivamente já não estava nem perto dos seus melhores dias.

Os Potros – que foram campeões nacionais cinco vezes nos anos 70, ficaram sempre entre terceiro e quarto entre 1983-84 e 1986-97 e terminaram em quarto em 1995-96 – viraram totais coadjuvantes.

Desde seu retorno à elite, o clube nunca foi além de um décimo lugar até ser novamente rebaixado como lanterna em 2006-07. A esta altura, Eberl já havia se aposentado, após ter feito 146 partidas ppelo Borussia até 2004. No ano seguinte, ele virou coordenador na base e iria à direção esportiva em 2008, mesmo ano em que o Gladbach retornou à primeira divisão.

Eberl alcançou um posto mais alto na diretoria em 2010, década em que o Gladbach renasceria de vez. Depois de campanhas discretas em 2008-09, 2009-10 e 2010-11 – na última, terminou em 16º e teve até que jogar o playoff para evitar o rebaixamento -, a situação mudaria a partir dali.

Max Eberl em ação pelo Borussia Monchengladbach em 1999 Getty Images

Desde 2011-12, os Potros não sabem o que é finalizar o campeonato depois da nona colocação, com destaques para os quarto lugares em 2011-12, 2015-16 e 2019-20 e a terceira posição em 2014-15.

Boas escolhas de treinadores, como Lucien Favre e Marco Rose, foram importantes nesta recuperação do clube, assim como contratações precisas.

Em um texto do site da Bundesliga de quatro anos atrás chamado ‘Max Eberl: o homem que transforma potros em puros-sangues’ são mencionados os exemplos de atletas que tiveram um grande crescimento no clube, como Marco Reus, Juan Arango, Marc-Andre ter Stegen e Granit Xhaka.

“Lembro-me de como Hans Meyer (ex-técnico e hoje membro da direção do Gladbach) me perguntou sobre a contratação de Marco Reus”, disse Eberl na entrevista ao site da Bundesliga.

O hoje capitão do Borussia Dortmund estava no Rot Weiss-Ahlen em 2008-09, antes de ir ao Gladbach.

“Max, você não acha que 800 mil euros para um jogador da segunda divisão que fez quatro gols é muito dinheiro?’, relembrou Eberl falando como se fosse Meyer.

“Se Hans Meyer diz algo assim, então você poderia estar incerto. Mas eu estava totalmente convencido por Marco. Meu instinto me disse que compraríamos potencial ali, mesmo se 800 mil euros fossem muito dinheiro na época para o Gladbach.”

Max Eberl antes de partida do Borussia Monchengladbach Getty Images

Reus seria eleito o melhor jogador da Bundesliga 2011-12, antes de retornar ao Dortmund. Ele foi o grande nome de um Gladbach que foi de 16º em 2010-11 para a quarta colocação já na campanha seguinte.

Anos depois disso, a contratação sem custos de Florian Neuhaus junto ao Munique 1860 em 2017 ou os 9 milhões de euros investidos para tirar Marcus Thuram do Guingamp no meio de 2019, por exemplo, mostram que a diretoria do Borussia segue afiada na arte de ver talentos.

Ou seja, os nomes no elenco foram mudando, mas Eberl seguiu por lá, assim como o sucesso do clube. Enquanto os dias de coadjuvante e até de briga para não cair ficaram para trás no Monchengladbach, o futuro parece atrelado ao seu diretor esportivo. Inclusive, ele renovou seu contrato no fim de dezembro até o meio de 2026, o que o fará ter mais de 27 anos em um clube ao qual chegou aos 25 para uma história que começou com rebaixamento antes de virar uma verdadeira redenção.