Haaland faz dois gols e Dortmund vence Leipzig na Bundesliga

O Borussia Dortmund, fora de casa, bateu o RB Leipzig por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.

O Borussia chega aos 15 pontos e assume a 4ª colocação, já o Leipzig se mantém na vice-liderança com 31 pontos, dois a menos que o Bayern de Munique.

No primeiro tempo, Witsel deixou o campo machucado e em seu lugar entrou Emre Can. Depois de 45 minutos de muitas faltas, a rede balançou pela primeira vez no segundo tempo: aos 10 minutos, Sancho recebeu de Marco Reus e bateu no canto esquerdo.

Aos 26, Haaland recebeu cruzamento de Sancho e ampliou o marcador para a Muralha Amarela. O terceiro veio aos 39, novamente com o norueguês, que finalizou dentro da pequena área. Com o relógio marcando 44 minutos, Sorloth colocou a bola no ângulo e diminuiu para os donos da casa.