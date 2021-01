Hacker descobre possíveis novas versões dos Tesla Model S e X

A montadora Tesla pode em breve anunciar novas versões dos carros elétricos Model S e Model X, com pequenas atualizações no visual e em funções internas. Em 2019, ambos os automóveis receberam alterações em preço e na bateria, mas sem outras mudanças significativas.

A descoberta veio de @greentheonly, um hacker especializado em encontrar novidades da Tesla a partir da análise de códigos presentes nas atualizações de software da empresa — foi dele a notícia de que a marca trabalha em uma “visão expandida” para o piloto automático, por exemplo.

Segundo o especialista, os dois novos modelos são chamados de “P2” no código e trazem duas novidades chamativas: o hardware para autonomia Autopilot 3.2 e uma câmera voltada para a cabine, acessório que só está presente nos veículos Model 3 e Model Y e serve unicamente para propósitos de segurança, especialmente quando os carros forem aproveitados somente como meios autônomos de transporte. O código traz ainda outros detalhes, mas um “acordo informal” realizado entre a empresa e o programador mantém as informações mais quentes em segredo. Por enquanto, não há uma previsão de anúncio para as atualizações dos modelos.