Half-Life pode ganhar suporte a Ray Tracing em sua engine

Half-Life, um dos mais icônicos FPS, pode ganhar uma atualização que adiciona o Ray Tracing no game. A descoberta foi feita pelo criador do SteamDB, que achou referências à tecnologia dentro do jogo de cartas Artifact. A revelação abre portas para que outros games da empresa também ganhem o recurso, entre eles Half-Life.

Outra possibilidade é que o Ray Tracing seja adicionado ao Source 2, o mais recente motor gráfico da Valve. Com isso, até mesmo outros jogos poderiam receber a tecnologia como DOTA 2 e CS:GO, que é um derivado do Half-Life original.

Half-Life já teve Ray TRacing implementado em vídeo feito por fãsFonte: YouTube

Curiosamente, alguns fãs já fizeram uma recriação não oficial do game usando a tecnologia. O vídeo de 2019, do canal Digital Foundry, traz mais de uma hora de gameplay de Half-Life utilizando o efeito Ray Tracing.

O Ray Tracing é uma tecnologia desenvolvida pela placas RTX da NVIDIA que traz mais realismo gráfico aos jogos. Com ela, é possível ter um efeito de sombra, luz e reflexo muito mais real, além de trazer melhorias ao visual dos games.