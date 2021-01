Halo Infinite: conteúdo de lançamento está 90% concluído

Através de um comunicado postado no site oficial de Halo, a desenvolvedora 343 Industries afirmou que o conteúdo de lançamento de Halo Infinite está em avançado estágio de desenvolvimento e atualmente os devs estão focando seus esforços na correção de bugs e polimento.

Segundo o estúdio, todo o conteúdo apresentado na versão sandbox de Halo Infinite já está formalmente concluído, restando apenas aprimorar alguns problemas que foram identificados nos últimos meses. A 343 Industries afirmou que a engine do game está atingindo um desempenho surpreendente e que uma alta taxa de otimização será esperada em consoles e PC, eliminando bugs e falhas de renderização.

“Nós temos toda a equipe corrigindo bugs em nosso conteúdo de lançamento e alguns esforços empolgantes iniciando para atualizações futuras – como novos veículos, equipamentos, etc”, disse a desenvolvedora. “Mas estamos praticamente testando uma tonelada e procurando maneiras de polir e melhorar tudo. Todo o nosso conteúdo de lançamento está no jogo e sendo jogado diariamente, mas é necessário um grande esforço para obter algo de 90% a 100% de qualidade de navio.”

“Além disso, estamos avaliando os visuais de certos itens do sandbox com o objetivo de garantir que tudo esteja funcionando da maneira que os diretores de arte imaginaram. Como resultado, alguns itens do sandbox que mostramos anteriormente podem estar passando por uma reforma aqui e ali quando você os vir novamente”, concluiu.

Halo Infinite tem lançamento previsto para o último trimestre de 2021.