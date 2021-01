Hamilton Mourão é criticado por Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu críticas do presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira (28), após sugerir a troca do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após as eleições da Câmara.

Segundo Bolsonaro, no entanto, que não há essa previsão e que se “alguém quiser escolher ministro, se candidate em 2022 (nas próximas eleições à presidência).

O presidente lamentou ainda que “gente do próprio governo agora passe a dar palpites no tocante à troca de ministros”, numa clara referência à fala de Hamilton Mourão

Também na quinta, o vice-presidente exonerou um assessor que teria conversado com o chefe de gabinete de um deputado para falar sobre um impeachment de Bolsonaro.

Hamilton Mourão no radar do impeachment de Bolsonaro

Logo após o impeachment de Bolsonaro começar a ser um assunto forte na agenda política, ao menos, na oposição, as ações de Hamilton Mourão passaram a ser vistas de forma mais contundente.

Dentre os componentes políticos comuns para se estabalecer um processo de impeachment está a postura do vice-presidente, que, num eventual afastamento do presidente,

Pressão sobre Maia

Rodrigo Maia, por ser presidente da Câmara dos Deputados, é o único capaz de autorizar a votação para

a instauração ou não de um pedido de impeachment. É só assim, portanto, com um pedido formal do demista, que o rito poderia iniciar.

Além de Maia, outros parlamentares defendem também o retorno das atividades do Congresso na próxima semana. Se isso ocorrer, deve crescer o debate no entorno do impeachment de Bolsonaro.

