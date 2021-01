Hard Skill e Soft Skill – Habilidades Sociocomportamentais

Hard Skill e Soft Skill – Aptidões mentais e comportamentais

Hard skill e Soft skill são termos que estão inseridos na gestão de pessoas na atualidade, isso é porque estes termos estão ligados a gestão de carreiras. Uma vez que possuem relação entre saber e saber fazer.

Para compreender melhor é importante alinhar os conceitos. Ou seja, Hard skill diz respeito as habilidades quantificadas. Seria basicamente o conhecimento técnico do colaborador em vários quesitos. Como metodologias, ferramentas, sistema etc.

Soft skill é a capacidade individual de interação e relacionamento. De forma sucinta, diz respeito a base comportamental do funcionário. Ou seja, quando o funcionário possui uma liderança inata e proativa etc.

Basicamente, esses termos levam em consideração o conhecimento, o talento e as capacidades de cada um no que diz respeito a aprendizagem, inteligência emocional e intelectual.

Inteligências múltiplas e todas as formas de lidar com os recursos

Além disso, os termos Hard skill e Soft skill são oriundos da teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que diz respeito a todas as pessoas serem inteligentes, ainda que de formas diferentes.

Seria uma maneira de respeitar as diferenças e agregar valor às características que melhor atendem a empresa.

Sendo assim, a inteligência pessoal e emocional podem ser trabalhadas, inclusive, para que sejam complementares. Uma vez que a capacidade de cognição pode ser alinhada com o que é inato. Dessa forma, Soft skill diz respeito ao pensamento crítico, uma comunicação clara e objetiva, resiliência. Bem como, pessoas que possuem uma capacidade de opinar de forma assertiva sobre como melhorar ser a forma de atuação da empresa.

Por isso, é totalmente implícito que ambos os termos se complementem na prática. Sendo assim, é importante que a empresa insira essa análise na gestão de pessoas e identifique essas características, para que possa viabilizar melhorias dos processos.

Uma vez que pessoas com conhecimento técnico podem repassá-lo e pessoas com mais habilidades de comunicação podem ajudar em vários processos é ideias novas. Bem como, a mesma pessoa pode possuir as duas características, ao passo que devam ser equilibradas e trabalhadas para as melhorias contínuas.