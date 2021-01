Harry Potter: qual a ordem dos filmes e onde assistir

Muitas pessoas não irão acreditar, mas o último filme da saga Harry Potter estreou no dia 15 de julho de 2011. Foram oito filmes fantásticos, em todos os sentidos, que geraram bilheterias que chegam a impressionantes US$ 9,1 bilhões (R$ 49,4), atrás apenas do Universo Cinematográfico Marvel e de Star Wars.

Naturalmente, todos os filmes estão disponíveis em DVD e Blu-Ray, mas hoje os DVD’s se tornaram obsoletos, e a maioria dos computadores não vem mais reprodutores de Blu-Ray. Além do mais, em nosso mundo de streaming, quando queremos matar a saudade de uma obra que nos encantou, basta sintonizar nosso canal preferido ou o serviço on demand.

Os oito filmes de Harry Potter podem ser assistidos no streaming do HBO Go e no Now (exceto os dois últimos neste). Você também pode também alugar os filmes no Apple iTunes, Looke, Microsoft Store e Google Play Filmes.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

Esse filme marca o momento em que o universo Harry Potter sai dos livros e vai para a telona: órfão que mora debaixo da escada da casa dos tios, Harry é convidado para estudar na Escola de Feitiços e Magia Hogwart, e descobre que existem dois universos, um sem graça dos humanos comuns e um outro, cheio de magia e fantasia.

Harry Potter e a Câmara Secreta

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

No segundo ano em Hogwart’s, Harry Potter recebe a visita de um duende chamado Dobby que quer impedi-lo de voltar à escola. O garoto retorna para enfrentar o ódio do professor Snape e do colega Malfoy. Além disso, fenômenos assustadores começam a acontecer.

Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

Já adolescentes, Harry, Ron e Hermione enfrentam um grande perigo em seu terceiro ano na escola de bruxaria: um fugitivo da prisão de Azkaban, Sirius Black, pode representar uma ameaça à vida do jovem bruxo.

Harry Potter e o Cálice de Fogo

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

No Torneio dos Três Bruxos, o nome de Harry Potter é misteriosamente sorteado pelo Cálice de Fogo, para competir com os três representantes mais experientes de escolas de magia. Aqui, após o tradicional Baile de Inverno, Harry participa das provas do duríssimo torneio, que acaba se revelando mortal.

Harry Potter e a Ordem da Fênix

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

Como nas escolas humanas, nesse filme, o quinto ano se revela um pesadelo. Duvidando da integridade de Dumbledore, reitor de Hogwart’s, o Ministro da Magia não acredita na volta de Voldemort, e nomeia uma professora para espioná-lo. Além disso, Dolores Umbridge irá torturar e oprimir os alunos.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

No sexto ano, não há mais como negar o retorno de Lord Voldemort, presente nas ações de seus seguidores, os Comensais da Morte. Dumbledore decide treinar Harry para o iminente confronto. Ron, finalmente, se declara para Hermione, e Harry percebe estar apaixonado pela irmã de seu melhor amigo, Gina.

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

No sétimo ano, Harry não pode mais ir à escola, pois está sendo procurado pelos seguidores de Voldemort, que o quer vivo. Enquanto, os três amigos procuram os Horcruxes, onde o terrível bruxo escondeu pedaços de sua alma, acabam descobrindo a lenda das Relíquias da Morte, que pode ser a chave para o confronto final.

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2

Fonte: Warner Bros./DivulgaçãoFonte: Warner Bros.

Neste fime, desenrola-se a batalha épica entre as forças do bem e do mal, que irá trazer algumas conquistas e muitas perdas. Os riscos de transformação do mundo dos bruxos num lugar de horror e destruição nunca foi tão alto. Ao encontrar Voldemort, Harry sabe que terá que fazer um sacrifício final.