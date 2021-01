Harry Potter: série de magia sobre a saga está em desenvolvimento na HBO

De acordo com o site Variety, uma série envolta no universo da saga Harry Potter está sendo desenvolvida diretamente para o streaming HBO Max. Haviam diversos rumores acerca de uma nova produção ambientada no mundo mágico criado pela escritora J.K. Rowling, no entanto, parece que agora as coisas estão se tornando mais concretas.

Embora nenhum nome de grande relevância tenha sido anunciado no projeto, fontes afirmaram ao mesmo site que alguns produtores estavam negociando secretamente a contratação de novos membros para a equipe da provável série. Por enquanto, não há nenhum detalhe acerca do enredo e nem em que parte da linha do tempo de Harry Potter a trama se concentraria.

“Não há nenhuma série sobre Harry Potter em desenvolvimento no estúdio ou na plataforma de streaming”, disseram a Warner Bros. e o HBO Max em um comunicado oficial divulgado à imprensa sobre o assunto. No entanto, a Variety reforçou seu posicionamento com relação às informações coletadas por suas fontes. Elas ainda alegaram que o projeto está nos estágios iniciais de desenvolvimento.

(Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Harry Potter: retorno da saga pode acontecer no streaming HBO Max

Embora J.K. Rowling tenha afirmado em diversas entrevistas, após a conclusão da saga, que não tinha nenhuma intenção de escrever um novo livro, aparentemente, no campo do audiovisual as coisas são bem diferentes. Uma nova franquia, focada no personagem Newt Scamander, foi lançada nos cinemas no final de 2016.

Vale lembrar também que Rowling, em parceria com Jack Thorne e John Tiffany, lançou a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, no mesmo ano, em formato literário. A trama aborda os filhos dos protagonistas da saga Harry Potter indo para Hogwarts pela primeira vez.

A série de livros de fantasia se tornou uma das mais populares dos últimos anos, com os sete livros tendo vendido mais de 500 milhões de exemplares em todo o mundo. As adaptações para o cinema renderam quase US$ 8 bilhões no total.

Vamos aguardar por novidades!