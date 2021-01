Heineken oferece mais de 70 vagas de emprego

O Grupo Heineken está com 70 vagas abertas em todo o Brasil. A empresa, que produz a famosa cerveja de origem holandesa, também adicionou outras marcas como Sol, Kaiser, Bavaria, Xingu, Amstel, Baden Baden e Eisenbahn em sua lista.

Há oportunidades para as cidades de Manaus (AM), Jacareí (SP), Maceió (AL), João Pessoa (PB), São José dos Campos (SP), Itu (SP), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Recife (PE), Ponta Grossa (PR), Santo Antônio de Jesus (BA), Rio Branco (AC), entre outras.

Com foco nas áreas de Supply Chain e comercial, as vagas oferecidas pela companhia de bebidas são para as mais diversas funções, dentre elas estão: mecânico de manutenção, promotor de vendas, analista de marketing, analista de logística, analista de qualidade, analista de recursos humanos, técnico de qualidade, motorista, vendedor, auxiliar de veículos, merchandisers, ajudante de armazém, técnico de instalações industriais, analista de trade e muito mais.

Os requisitos, remuneração, benefícios atribuições e responsabilidades podem variar de acordo com a região de atuação e, claro, com o cargo desejado. No entanto, um dos grandes diferenciais oferecidos pela empresa é um programa de acompanhamento da saúde mental, disponibilizado para seus mais de 13 mil funcionários.

Como se inscrever

Para se candidatar a alguma das vagas oferecidas pela Heineken, é necessário criar um perfil na página de carreiras da empresa, disponível aqui. Na plataforma, os interessados podem obter mais detalhes sobre cada uma das oportunidades e escolher a que mais se encaixa em seu perfil. É possível, também, filtrar de acordo com a cidade de interesse.

O que achou desse conteúdo? Compartilhe com sua rede e fique de olho nas novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente reunimos as melhores oportunidades de concursos e vagas de emprego, trainees e estágios.