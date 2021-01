Helena obriga Capitu a acabar com falsidade e a deixa em prantos · .

Após Fred (Luigi Baricelli) revelar a Helena (Vera Fischer) que viu Capitu (Giovanna Antonelli) entrar em um motel, a loira chamará a garota de programa para uma conversa séria em Laços de Família. A mãe do professor exigirá que a vizinha acabe com o “mar de falsidades” que criou e revele a verdade ao seu filho, o que deixará a prostituta aos prantos.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Helena alertará Capitu que o segredo sobre o que ela faz da vida está para ser descoberto em breve.

“O Fred viu você entrar em um motel ontem”, revelará a esteticista, que acrescentará que o herdeiro está chateado por que a amada não lhe contou que está envolvida com outra pessoa.

“Meu Deus do céu! O que cê acha que eu devo fazer agora?”, questionará Capitu. “Eu acho que não tem mais jeito. Acho que chegou a hora da verdade. Ou conta você, ou conto eu”, intimará Helena.

A mãe do rapaz lembrará que já havia sugerido que ela contasse a verdade antes. “Se você tivesse me ouvido antes dessa confusão toda começar, você poderia ter contado a verdade toda para ele antes desse flagrante. Teria sido mais honesto, mais franco. Com certeza, a reação do Fred seria diferente do que a gente pode prever agora”, falará a loira, com dureza.

Giovanna Antonelli em cena de Laços de Família

“Eu sei. Mas milhões de vezes eu ensaiei falar, contar para ele, mas aí eu sempre fui adiando. Adiando como se esperasse um milagre ou outra coisa que acontecesse que não fosse necessário enfrentar essa barra”, admitirá a garota de programa.

Helena ressaltará que o milagre não aconteceu. “Você pode minimizar se você quiser, contando para ele que você estava com um ex-namorado, que foi a última vez. Mas eu acho que vai ser pior, vai ser uma mentira atrás da outra, e assim sucessivamente até você se afogar em um mar de falsidades”, opinará a mãe de Camila (Carolina Dieckmann).

Com muita firmeza, Helena deixará claro que não admitirá que Capitu continue enganando seu filho. “Eu não quero que ele pareça um bobo quando ele souber a verdade. Porque fatalmente, mais dia ou menos dia, ele vai saber. Eu sei que não está sendo fácil pra você, mas pensa que está sendo difícil para mim também assistir a isso de braços cruzados. Eu acho que você tem que assumir o que você faz”, aconselhará a personagem de Vera Fischer, que verá a moça cair em prantos, mas não mudará de ideia.

