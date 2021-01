Henri Castelli diz que foi agredido ‘covardemente’ e mostra fratura no rosto · .

Henri Castelli revelou na noite desta segunda-feira (11) que foi agredido no final do ano passado. Em uma sequência de Stories no Instagram, o ator deu detalhes sobre o episódio em Maceió (AL). Chorando, ele afirmou que foi agredido “covardemente” e mostrou a fatura exposta na mandíbula, outros ferimentos e os exames.

Ele desmentiu a própria versão que havia dado de que tinha se machucado na academia e contou por que preferiu revelar a verdade somente agora.

“Anunciaram há pouco que eu entrei numa briga em Alagoas, o que não é verdade. Foi muito triste o que aconteceu comigo. Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano por ocasião de um acidente na academia. Mas a verdade é que não foi um acidente e não foi na academia. Eu fui agredido covardemente sem que eu pudesse reagir ou me defender”, começou.

“O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada fui puxado pelo pescoço e jogado no chão. Fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto que causauram uma fratura exposta na minha mandíbula”, O protagonista de Flor do Caribe (2013) postou a tomografia que comprova a fratura no local e disse que, após ser agredido, teve a sensação de que sua boca estava pendurada. “É perceptível a fratura. Saímos do local e na hora percebemos que eu havia sido violentamente agredido. A impressão que eu tinha era que minha boca estava pendurada naquele momento”, ressaltou. Com dores, ele ligou para a sua odontologista pessoal, que o orientou a procurar o hospital mais próximo. REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Henri Castelli chorou ao relatar agressão Versão desmentida Castelli salientou que só inventou a versão de que havia se machucado na academia para não causar pânico em seus familiares, especialmente na sua mãe. “Depois de eu sair do hospital, a minha assessora perguntou por que eu havia ido para o hospital. Decidimos falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família porque, convenhamos, ligar para sua mãe e dizer ‘mãe, eu fui agredido, fraturei minha mandíbula, mas estou bem’ não é a melhor ideia”, declarou. “Minha mãe só soube de tudo quando eu voltei do hospital para casa depois da cirurgia. Eu precisava cumprir meus compromissos e seguir minha viagem de trabalho”, completou. Marcelo Amaral, advogado do artista, o orientou a ir à delegação e de lá para o IML (Instituto Médico Legal) para passar pelo exame de corpo de delito. Segundo o ator, o caso ocorreu no dia 30 de dezembro. “Naquele momento foi possível identificar os agressores. Era dia 30 de dezembro. O laudo foi juntado apenas na segunda-feira seguinte ao Ano Novo. Mantivemos a história da academia para eu seguir meus trabalhos. Fui a Fernando de Noronha e retornei dia 7. Naquela noite eu fui pra casa, fiz um novo vídeo para registrar um pré-operatório e só pensava na minha família, nos meus filhos”, contou Castelli, emocionado. Henri Castelli passou por cirurgia na mandíbula após agressão (Reprodução/Instagram) Ele foi operado na última sexta-feira (8). A cirurgia foi bem-sucedida e o artista teve alta hospitalar no mesmo dia. “Minha boca ainda está torta e muito inchada. Naquela noite eu mandei mensagem pra minha mãe dizendo que estava em casa e que iria dormir”, pontuou. A ideia era revelar toda a história no sábado, mas isso não foi possível porque Castelli ainda não estava em condições físicas. “Só agora me senti tranquilo para falar a verdade para vocês. Eu viria falar aqui com vocês no sábado, mas acordei com novo hematoma no rosto e no peito e meu advogado me orientou a ir novamente à delegacia para fazer um laudo. Por isso aguardei mais um pouco para vir a público”, reforçou o ator, que disse ter medo de ficar com sequelas, mas que perdoa o agressor. “Eu, agora, vou precisar de descanso e de acompanhamento clínico. Torcer para que não haja sequela nenhuma. Há muito o que se fazer ainda. Eu perdoo. Não tenho raiva nenhuma e só quero me recuperar e ficar sem sequelas nenhuma”, encerrou. Assista ao depoimento de Henri Castelli: Henri Castelli se emociona ao falar sobre agressão grave que sofreu – Parte I pic.twitter.com/qKBToqwKqR

Fonte: . / UOL