Henrique deixa Penélope sem chão com ‘complô do amor’ · .

Henrique (Nando Rodrigues) surpreenderá Penélope (Carolina Ferraz) e a deixará sem chão em Haja Coração. O rapaz pedirá a ajuda de Tamara (Cleo), e os dois formarão um “complô do amor” na novela das sete da Globo. A piloto vai armar um encontro entre os pombinhos e incentivará a mãe a assumir o que sente pelo “baby bofe”.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (18), a amiga de Rebeca (Malu Mader) vai estranhar a presença do publicitário em um jantar que tinha marcado com a filha.

“Não tô gostando nada dessa brincadeira. O que o Henrique tá fazendo aqui? Você combinou esse encontro aqui, né? E você? Com que direito vai atrás da minha filha pra falar da gente?”, questionará ela.

“Qual o problema? Você não ia me trazer nesse restaurante pra me apresentar seus filhos? A Tamara é minha amiga de anos. Eu não tô entendendo qual o problema nisso”, rebaterá o rapaz. “O problema é que nesse caso a Tamara é minha filha, e você foi expor a nossa intimidade”, reclamará a personagem de Carolina Ferraz.

Dupla insistente

A piloto acusará a mãe de estar sendo careta. “Eu achei que você fosse gostar, só isso. A Tamara tá do nosso lado. A gente só precisa encontrar uma maneira de contar pro Beto [João Baldasserini]”, continuará o funcionário da Peripécia. “Quem disse que agora eu vou querer contar da gente pro Beto? Tá vendo, quem manda vocês ficarem fazendo os planinhos de vocês sem me consultarem? Dá nisso”, disparará a confidente de Leonora (Ellen Rocche).

“Mãezinha, eu tô com zero paciência hoje. Vocês já tão os dois aqui, vocês têm a minha aprovação. Eu tô adorando minha mãe gatíssima namorando um ‘baby bofe’ como o Henrique, que eu adoro. Agora, vai ser feliz que tem muita gente passando fome no mundo”, debochará a jovem, que sairá do restaurante e deixará o casal sozinho.

O bonitão apontará que a amiga ficou brava. “Ela pegou pesado, né? Poxa vida. Tinha que falar que tem gente passando fome no mundo, que eu não quero ser feliz. Fiquei até sem graça”, comentará Penélope.

“Mas ela tem razão. Você devia aproveitar mais. Eu tô aqui do seu lado, tô morrendo de saudade da minha gatona”, seduzirá o rapaz. Ela, então, vai assumir que também sente falta do crush. “Seu ‘baby bofe’ tá morrendo de vontade de dar um beijo na gatona dele”, dirá o publicitário, que tascará um beijão na amada na sequência.

