Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, está próximo de acerto com time português

Segundo o jornal português “A Bola”, o atacante Hernán Barcos, de 36 anos, estaria próximo de assinar com o Portimonense, time que briga na parte de baixo da tabela no campeonato nacional.

O atacante estava no Messina, clube da quarta divisão da Itália. Ele foi anunciado no fim de outubro de 2020. A possível transferência agora para o futebol português não teve valores divulgados.

Barcos já atuou no futebol português por um dos grandes do país, o Sporting, entre 2016 e 2017. Se acertar com o Portimonense, o argentino deve encontrar o ex-botafoguense Honda, que está em negociações finais para ser anunciado pelo clube.

Com passagens pelo futebol brasileiro, o argentino vestiu as camisas de Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro.

No time paulista, ele teve um bom rendimento, principalmente no ano de 2021, quando fez 28 gols e foi campeão da Copa do Brasil. No entanto, o Palmeiras acabou rebaixado no Brasileirão.

Barcos comemora após marcar para o Cruzeiro contra o Palmeiras Divulgação

No Grêmio, seu melhor ano foi em 2014. Ele fez 29 gols pela equipe e foi negociado para o futebol chinês. Retornou ao Brasil para jogar pelo Cruzeiro, em 2018, mas fez apenas três gols.