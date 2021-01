Hernanes testa positivo para a covid-19 e desfalca o São Paulo contra o Athletico-PR

Neste sábado o São Paulo teve acesso aos resultados dos exames para covid-19 realizados antes do jogo contra o Athletico-PR. O meio-campista Hernanes testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o clube, o atleta está assintomático e já cumpre isolamento.

O Tricolor Paulista tem sido um dos clubes com menor número de casos no Campeonato Brasileiro. Recentemente, o atacante Toró testou positivo e, ainda em 2020, o volante Tchê Tchê. Mesmo assim, o clube não teve um surto da doença e segue firme na disputa do título nacional.

O São Paulo informa que o meio-campista Hernanes testou positivo para Covid-19 em exame realizado para o duelo com o Athletico Paranaense. O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2021

Hernanes é desfalque certo para o São Paulo contra o Athletico-PR, neste domingo, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Ainda líder, o Tricolor viu os adversários se aproximarem após tropeços, e precisa da vitória em Curitiba para evitar a possibilidade de ser ultrapassado pelo Internacional.