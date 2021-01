Hernanes testa positivo para COVID-19 e desfalca o São Paulo contra o Athletico-PR

O São Paulo não poderá contar com o meio-campista Hernanes diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta testou positivo para a COVID-19 e foi prontamente afastado do elenco do Tricolor. O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube.

Hernanes é o terceiro nome do elenco a se contaminar com o vírus durante o Campeonato Brasileiro. Além dele, Tchê Tchê e Toró também contraíram a doença.

O time do Morumbi é um dos clubes que melhor tem lidado com a pandemia da COVID-19 e um dos poucos times da Série A que ainda não teve um surto coletivo no elenco.