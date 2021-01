Herói do título, Breno Lopes mira Bayern de Munique no Mundial

O atacante Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores pelo Palmeiras, afirma que o grupo já pensa em um eventual confronto contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes da Fifa.

“Com certeza nós comentamos, tem a semifinal antes, mas podemos enfrentar um dos melhores clubes como o Bayern. O professor Abel vai trabalhar muito nosso mental para fazer grandes jogos e buscar esse título”, disse o atacante em entrevista à TV Globo.

O jogador também falou sobre como sua carreira mudou em tão pouco tempo desde que chegou ao Palmeiras. “Tudo aconteceu muito rápido, estava jogando a Série B no Juventude e despertei interesse do Palmeiras. O Abel tem me dado oportunidades e sempre falou que o gol iria sair na hora certa. Quis o destino que o gol mais importante da minha carreira fosse ontem. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento do clube”, comentou

A sua versatilidade em campo também foi destacada pelo atleta. “Feliz de estar ajudando meus companheiros, busco sempre treinar em várias posições, a gente sabe que no jogo pode acontecer de tudo então sempre me preparo pra servir em todas as posições e vamos buscar esse Mundial agora”, finalizou.

O Palmeiras jogará no próximo domingo o confronto da semifinal do Mundial. O Verdão pode enfrentar o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul ou o Tigres, do México.