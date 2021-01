História do Brasil: Entenda a Revolta de Vila Rica

A Revolta de Vila Rica foi um movimento nativista que aconteceu em 1720, durante o Ciclo do Ouro em Minas Gerais.

Durante o século XVIII, Minas Gerais possuía uma enorme produção de ouro. Por isso, A coroa portuguesa começou a aumentar os impostos na região.

Um bom exemplo era o imposto conhecido como “quinto” que cobrava sobre toda produção de ouro e 20% ficava com os portugueses. A saber, essa cobrança ocorria por meio das Casas de Fundição.

Ademais, era proibido a circulação do ouro em pó ou em pepitas, e quem fosse pego descumprindo as leis portuguesas era preso e recebia uma severa punição.

A Revolta de Vila Rica marcou época e por isso poderá aparecer em provas de vestibulares e no Enem. Por isso acompanhe o artigo e saiba tudo sobre o assunto!

Causas da Revolta de Vila Rica

O povo de Minas Gerais estava muito insatisfeito com as altas tributações impostas ao ouro, tal qual as punições e fiscalização severa impostas pelos portugueses.

Além disso, a população estava revoltada com os privilégios que Portugal concedia aos comerciantes portugueses, além disso a enorme repressão às liberdades individuais que havia na colônia.

Dessa maneira, através da liderança de Felipe dos Santos Freire um rico fazendeiro e tropeiro “Dono de Mulas para o transporte de mercadorias” que possuía discursos fortes contra as Casas de Fundição e a redução da fiscalização portuguesa.

Em pouco tempo, seus discursos chamou atenção das camadas mais populares e da classe média de Vila Rica.

Desse modo, uma revolta acabou iniciada e liderada por Felipe dos Santos, os revoltosos estavam munidos de armas e chegaram a ocupar Vila Rica.

Diante da enorme pressão, o governador da região, Conde de Assumar, chamou os revoltosos para abrir uma negociação, contudo, solicitou que fossem abandonadas as armas.

Após apaziguar a situação e realizar diversas promessas aos revoltosos, o governador ordenou que as tropas invadissem as vilas. Os líderes da revolta foram presos e suas casas incendiadas.

Por fim, o líder da revolta Felipe dos Santos, acabou preso, julgado e condenado à morte por enforcamento.

Consequências

A revolta acabou sendo um fracasso, a coroa portuguesa aumentou a fiscalização na região de Minas Gerais visando o combate a desvios fiscais e contrabando de ouro.

Dessa maneira, para aumentar ainda mais a fiscalização, criou-se a capitania de Minas Gerais.

Por ter um caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana, muitos pesquisadores consideram a Revolta de Vila Rica como um embrião para a Inconfidência Mineira.