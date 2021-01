História: Entenda o American Way of Life

O American Way of Life também conhecido quando traduzido para o português como “Estilo de Vida Americano” surgiu após as duas grandes guerras mundiais.

Esse estilo de vida, abrange as vertentes do consumismo, padrões sociais e acredita nos valores democráticos liberais.

O American Way of Life poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale ficar ligado no assunto, acompanhe!

Características do American Way of Life

O American Way of Life é pautado em um modo de vida onde a alegria e sucesso individual e familiar, se dá por meio dos bens materiais, ou seja, tornou-se uma ferramenta para esquecer os horrores da Primeira e Segunda Guerra.

Esse estilo de vida, só tornou-se possível por conta dos investimentos em tecnologia, tal qual o forte exército de guerra que os Estados Unidos possuíam, além disso o país não teve seu território destruído.

Os americanos começaram uma verdadeira produção em massa, e o consumo seguiu o mesmo ritmo. Ademais, a propaganda nos meios de comunicação, sobretudo na TV foram fundamentais para o “sucesso” do estilo.

Dessa maneira, os americanos conseguiram vender a ideia de que o consumo é uma válvula ligada à alegria e sucesso, tornando-se algo fundamental na essência humana.

Crise de 1929 e a Guerra Fria

O American Way of Life começa a ser ameaçado com a chegada da Crise de 1929, devido a queda da bolsa de Nova Iorque, afundando o país em uma enorme crise econômica.

Dessa maneira, os americanos só recuperaram a capacidade produtiva após a Segunda Guerra Mundial.

Por isso, o American Way of Life ressurge com extrema força, vendendo a imagem de uma sociedade próspera, sem desemprego e justa.

Por fim, a propaganda do estilo de vida americano, foi fundamental no período da Guerra Fria, para combater ideologicamente os soviéticos e o comunismo.

Pontos negativos e como ele atingiu o Brasil

O American Way of Life, excluía os negros dos direitos civis, por isso grandes manifestações e protestos aconteceram, sobretudo nas décadas de 50 e 60.

Uma onda de anti-comunismo tomou conta do país, deixando o país em um clima hostil, pois qualquer cidadão poderia acusar outros de serem comunistas.

No Brasil, os americanos introduziram o American Way of Life através dos produtos domésticos importados pelos brasileiros.

Dessa maneira, a comercialização de bens de consumo acabou inflada, pois apenas uma pequena parcela da população tinha condições de comprar os produtos.

No entanto, vale destacar que após a Segunda Guerra o mundo ocidental acabou atingindo por esse estilo de vida, com o consumo de diversos produtos industrializados, vivendo sob a ótica do consumo acima de tudo.