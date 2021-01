Histórico! Sarah Thomas será primeira mulher a apitar Super Bowl

A NFL anunciou o grupo de árbitros que vão trabalhar no Super Bowl LV, nesta terça-feira (19). E Sarah Thomas será a primeira mulher a arbitrar um Super Bowl. Carl Cheffers, que apitou o Super Bowl LI e 17 partidas de playoffs em sua carreira será o juiz principal do principal jogo da NFL. No início da temporada, uma partida com uma mulher em cada comissão de Washington Football Team e Cleveland Browns e Sarah Thomas como árbitra também fez história na liga.

– Sarah Thomas fez história novamente, agora como a primeira mulher a ser árbitra em um Super Bowl. Sua performance de elite e comprometimento com a excelência a fez merecer o direito de apitar o Super Bowl. Parabéns, Sarah, nessa mais que merecida honra – disse Troy Vincent, vice-presidente de operações de futebol da NFL.

Sarah também foi a primeira mulher a apitar qualquer partida da NFL. O grupo de árbitros é composto também por Rusty Barnes, James Coleman, Eugene Hall, Dino Paganelli e Mike Wimmer.