Hitman 3 revela sua lista de troféus e finalmente terá platina!

Entusiastas de troféus devem lembrar bem que os últimos dois jogos da franquia Hitman não contavam com o tão sonhado troféu de platina, símbolo máximo de que um jogador conseguiu completar 100% dos desafios de um título, mas isso foi resolvido em Hitman 3!

No mais novo jogo da série teremos um total de 47 troféus base para colecionar, o que garantirá o desbloqueio de uma platina chamada “World of Assassination”, como divulgado pela produtora IO Interactive em seu Twitter oficial:

?? Complete all 47 trophies in HITMAN 3 and you’ll unlock the Platinum Trophy, World of Assassination. Good luck! pic.twitter.com/DP3sprhWZr — IO Interactive (@IOInteractive) January 11, 2021

Se você quiser, pode ver por aqui a lista completa de conquistas. Apesar de a versão citada na postagem ser a do PS5, é esperado que a lista seja idêntica no PS4. Se contarmos ainda as expansões de Hitman 2 e DLC do primeiro Hitman, serão 84 troféus para caçar ao longo das missões!

Hitman 3 será lançado em 20 de janeiro de 2021 para PS5, PS4, PC, Google Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One e até para Nintendo Switch, em uma versão rodando na nuvem. Você vai tentar pegar o troféu de platina? Comente a seguir!