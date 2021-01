Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que eliminou o River Plate na semifinal da Conmebol Libertadores, o meio-campista Enzo Pérez felicitou o Verdão por chegar à final, ressaltando que “não é fácil” alcançar a decisão continental.

No entanto, o atleta ressaltou que o clube argentino dominou totalmente a partida no Allianz Parque.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Que eu me lembre (de um time brasileiro ter se defendido tanto em casa contra o River), não… Mas não temos que falar da equipe do Palmeiras. Só temos que felicitá-los porque são finalistas, e não é fácil chegar à final da Libertadores. Eles fizeram um grande campeonato”, afirmou.

“Hoje eles não fizeram nada porque nós não os deixamos fazer nada. Produzimos desde o 1º minuto, pois sabíamos que tínhamos que buscar sempre os gols. E foi o que fizemos. Mas creio que, nas últimas atuações que tivemos no Brasil, as partidas foram sempre dessa maneira, com a gente propondo o jogo”, acrescentou.

No final de sua entrevista, ele ainda aproveitou para rebatar críticas feitas pela imprensa argentina.

Nos últimos dias, analistas afirmaram que o plantel do River Plate está envelhecido e precisa ser reformulado. Enzo, porém, afirmou que a partida desta terça provou que a tese está errada.

“Não ia dizer nada, mas vou falar… Vi muita gente falando da nossa idade, falando que somos velhos, que o River tem que renovar o plantel. Chegou um vídeo para mim (no celuar) falando isso, e hoje mostrando que não somos velhos para o que fazemos”, bradou.

“Nestes últimos quatro anos, chegamos a duas semifinais e fomos finalistas uma vez. Pedimos respeito, porque, da mesma forma que respeitamos o trabalho de todos, pedimos que nos respeitem da mesma forma”, finalizou.

Com o resultado, o Verdão volta à decisão continental após 21 anos, depois de alcançar a final em 2000.

Rojas lamenta após ser expulso em jogo entre River Plate e Palmeiras EFE

O time de Abel Ferreira agora aguarda quem passar de Santos x Boca Juniors, nesta quarta-feira, para saber quem será seu adversário.