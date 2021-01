Hollywood sofre com nova onda de adiamentos · .

Nem o início da vacinação contra a Covid-19 está sendo capaz de salvar Hollywood dos adiamentos em 2021. A continuidade da pandemia causou uma série de novas mudanças nas datas de lançamentos de títulos muito aguardados para este ano, como os novos capítulos das franquias 007 e Caça-Fantasmas, que deveriam ter estreado já em 2020.

Na quinta (21), a MGM anunciou que 007: Sem Tempo para Morrer, última aventura de Daniel Craig como o agente James Bond, passou de 2 de abril para 8 de outubro deste ano. É a quarta data diferente anunciada para o lançamento do longa dirigido por Cary Joji Fukunaga.

Também da MGM, a sequência da animação de A Família Addams foi antecipada para não rivalizar com 007. Desta vez, a escolha foi por antecipá-la em uma semana, de 8 de outubro para o primeiro dia do mês.

A mudança do lançamento de 007 causou uma grande troca de cadeiras nas datas de outros títulos. Morbius, segundo derivado de Homem-Aranha, estrearia em 8 de outubro. Para não bater de frente com James Bond, a Sony Picturies adiou o longa para 21 de janeiro de 2022.

Ghostbusters: Mais Além, o terceiro filme da franquia Caça-Fantasmas (excluindo o remake de 2016), teve sua data de estreia alterada pela terceira vez pela Sony. Originalmente, o longa seria lançado em julho de 2020, mas foi adiado para junho deste ano. Com a nova mudança, os fãs poderão assistir à produçao a partir de 11 de novembro.

O calendário da Sony ainda promoveu alterações nas datas das adaptações de Cinderela, estrelada pela cantora Camila Cabello, e Uncharted, longa baseado na franquia de games que tem Tom Holland como protagonista. Agora, as estreias foram marcadas para 16 de julho de 2021 e 11 de fevereiro de 2022, respectivamente.

A Universal, que detém os direitos de distribuição de 007 fora dos Estados Unidos, passou o drama Nobody, estrelado por Bob Odenkirk (Better Call Saul) de 26 de fevereiro para 2 de abril de 2021.

Fora do circuito de blockbusters, Last Night in Soho, filme dirigido por Edgar Wright (Em Ritmo de Fuga) também foi adiado. Para não competir com Um Lugar Silencioso: Parte 2, a produção foi de 23 de abril para 22 de outubro deste ano.

A Warner, que anunciou em dezembro do ano passado a decisão de estrear simultaneamente todos os seus filmes marcados para 2021 nos cinemas e no streaming, ainda não anunciou alterações em seu calendário. Com tantas movimentações, novas datas devem ser anunciados pelos grandes estúdios nos próximos dias.

Confira a lista das novas datas:

2 de abril de 2021

Nobody

16 de julho de 2021

Cinderela

1º de outubro de 2021

A Família Addams 2

8 de outubro de 2021

007: Sem Tempo para Morrer

22 de outubro de 2021

Last Night in Soho

11 de novembro de 2021

Ghosbusters: Mais Além

21 de janeiro de 2022

Morbius

11 de fevereiro de 2022

Uncharted