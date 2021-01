Homem-Aranha 3: vazamento entrega possíveis detalhes da trama

Um novo vazamento apresenta possíveis detalhes sobre a trama do filme Homem-Aranha 3. Além do suposto título, o leak entrega fatos sobre o enredo e o vilão principal da próxima aventura do herói do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Antes de seguir, é importante frisar que as informações devem ser tratadas como rumores. Mesmo assim, se você não quiser receber possíveis spoilers sobre a trama: pare a leitura por aqui!

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)Fonte: Sony Pictures/Marvel Studios/Divulgação

Segundo um usuário do fórum 4chan, Spider-Man: Homeworlds é o suposto título do filme. A história começa com Peter Parker provando ao mundo que não é o Homem-Aranha, explicando o gancho da cena final de Longe de Casa (2019).

Em seguida, como confirmado, Doutor Estranho irá recrutar Peter para uma missão. O rumor aponta que ela está ligada aos acontecimentos da série WandaVision (2021). Possivelmente, Wanda/Feiticeira Escarlate teria aberto os portais do multiverso.

Ao iniciar a jornada, o Homem-Aranha encontrará as suas versões de outros universos. De acordo com o leaker, o ator Andrew Garfield aparece em cena por cerca de 20 minutos durante a produção, enquanto Toby Maguire tem apenas 15 minutos de tela.

WandaVision (2021)Fonte: Marvel Studios/Divulgação

Os Vilões de Homem-Aranha 3

Conforme o vazamento, a missão do Homem-Aranha durante a nova aventura será encontrar o Benfeitor. Citado brevemente em Homem-Formiga e Vespa (2018), o suposto vilão estaria reunindo uma liga de supervilões de todos os universos.

Essa informação bate com os recentes vazamentos sobre a participação dos atores Alfred Molina e Jamie Foxx. No caso, eles vão interpretar novas versões dos vilões Doutor Octopus e Electro, respectivamente.

Outro antagonista que pode aparecer é Kraven, o Caçador. Contratado pelo Benfeitor, ele irá perseguir o Cabeça de Teia durante os dois primeiros atos da história.

Por fim, o climax do terceiro ato será o herói enfrentando sozinho a liga de supervilões. Então, o Doutor Estranho irá trazer os antigos “Homens-Aranhas” para ajudar o jovem Peter Parker.

O vilão Benfeitor nas HQs.Fonte: Marvel Comics/Divulgação

Breves participações

O rumor indica que atores que interpretaram vilões em outros filmes da franquia devem fazer breves participações. Entre eles estão, Michael Keaton como Abutre, Thomas Haden Church como Homem de Areia e Dane DeHaan como Duende Verde.

Os astros Tom Hardy e Jared Leto também devem fazer uma ponta como Venom e Morbius, respectivamente. Por outro lado, como ambos são personagens de produções da Sony, isso não deve se confirmar.

Uma informação quase confirmada comentada pelo leaker é a participação de Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor. Ele deve aparecer apenas como o advogado de Peter Parker no início do filme, mas não vestirá o uniforme do herói.

Venom (2018)Fonte: Sony Pictures/Divulgação

Homem-Aranha 4 em produção

O leaker também afirma que Homem-Aranha 3 está sendo gravado com Homem-Aranha 4. Apesar da Marvel e a Sony não terem se pronunciado, isso deve ocorrer porque a trama seria muito complexa para ser resumida em apenas um longa-metragem.

Se tudo isso é verdade ou não, os fãs ainda vão ter que esperar até o final do ano. Homem-Aranha 3 está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2021.