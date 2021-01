Terceiro homicídio registrado na região do Litoral Sul de Alagoas, neste fim de semana

Recentemente informamos dois homicídios registrados em Penedo neste final de semana, em menos de 3h de diferença. Agora o 11º BPM informa que no Povoado Bebedouro, em Miaí de Baixo, Coruripe, outro assassinato foi registrado neste domingo, 31 de janeiro, por volta das 05h.

De acordo com a polícia, a CISP de Coruripe foi informada via telefone por uma parente da vítima que uma pessoa teria sido assassinada. Policiais se deslocaram até o local e constataram a morte de JOSÉ LÚCIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO, 49 anos. O corpo de encontrava às margens da rodovia AL-101 Sul e a informante do crime não soube identificar a autoria deste homicídio.

Ninguém foi preso até o fechamento dessa matéria.