Neste domingo, 17 de janeiro, por volta das 04h da manhã, a Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou mais um caso de homicídio na parte alta de Penedo, mais precisamente na quadra “M”, no Conjunto Vale do São Francisco.

De acordo com informações policiais, Johnny Luiz da Silva, 31 anos, foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, não identificada. Eles fizeram uso de disparos de arma de fogo contra a vítima e depois fugiram do local.

O IML e Instituto de Criminalística foram acionados para tomar todas as providências que o caso requer. Até o momento ninguém foi preso