Homem é preso após atingir helicóptero da policia com drone

Nesta quinta-feira (14), um curioso caso ganhou um novo episódio na Califórnia, nos Estados Unidos, após um homem se declarar culpado por acidentalmente atingir um helicóptero da polícia enquanto ‘bisbilhotava’ uma cena de crime próxima à sua residência, em Hollywood.

O caso se desenrola desde novembro do último ano, quando Andrew Hernandez foi acusado por ‘operar de maneira imprudente uma aeronave não tripulada’. Na ocasião, ele tentava obter mais detalhes da dita cena de crime com a câmera equipada em seu drone, quando o equipamento colidiu com um helicóptero da polícia, danificando sua fuselagem e causando um pouso emergencial. Felizmente, não houve feridos no acidente.

Nos Estados Unidos, há regulamentações severas sobre o uso de drones para o lazer. (Fonte: The Verge / Reprodução)Fonte: The Verge

Considerando a natureza dos helicópteros, o episódio culminou em um resultado de sorte. O acidente poderia ter sido fatal caso o drone tivesse colidido com o rotor da aeronave, efetivamente causando sua queda. Logo após o pouso, policiais encontraram o dispositivo e identificaram Andrew pelas filmagens gravadas em um cartão de memória.

Agora, Andrew aguarda o julgamento de sua sentença, que deve ocorrer no próximo dia 14 de abril. Caso culpado, ele poderá enfrentar até um ano de prisão e multa de até U$ 250 mil dólares, cerca de R$ 1,4 milhão.