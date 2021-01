Honda abre matrículas para programa de trainee

A Honda, considerada uma das mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Trainee Honda 2021. Ao todo, serão contratados 17 profissionais recém-formados, que atuarão nas unidades de São Paulo, Sumaré (SP) e Manaus (AM).

Com oportunidades para áreas como Tecnologia da Informação, Comercial, Crédito, Gestão de Clientes, Seguros e Riscos, o programa busca novos talentos que desejam ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira sólida.

Além da atuação prática em uma multinacional de grande porte, os trainees participarão de projetos e de uma agenda intensa de treinamentos e mentoria com gestores durante o programa.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio transporte e vale-refeição ou refeitório no local, de acordo com a unidade.

Quem pode participar

Para se candidatar ao programa de trainee Honda 2021, os interessados devem ter se formado entre dezembro de 2019 e março de 2021 nos cursos de Administração, Engenharias, Logística, Estatística, Matemática, Marketing, Economia e Tecnologia da Informação ou áreas correlatas. A empresa exige, ainda, inglês a partir do nível avançado e disponibilidade para viajar e trabalhar em outra cidade.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro diretamente na página do programa, no site da Cia de Talentos. Clique aqui para se inscrever.

O processo seletivo será 100% on-line e composto por assessments, dinâmicas, painel e entrevista. Importante notar que toda a comunicação será realizada via e-mail e que os candidatos que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no prazo determinado serão automaticamente desconsiderados e desclassificados.

De acordo com a empresa, a previsão é de que os aprovados iniciem suas atividades ainda no primeiro semestre, em abril de 2021.

