Ho’oponopono: Prática promete garantir o bem estar e mais saúde emocional

Em tempos de cuidado e alerta com a saúde mental, buscar práticas que estimulem mais paz, harmonia e bem estar está cada vez mais recorrente, como é o caso do Ho’oponopono.

O Ho’oponopono, nada mais é, do que um mantra de origem havaiana, desenvolvido pela última monarca e única mulher a reinar no Reino do Havaí, Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeona (1913–1992).

O mantra, composto pelas seguintes frases: “Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato”, de acordo com a cultura havaiana, pode curar memórias e obstáculos mentais, conhecidos pela física quântica como crenças limitantes.

Ainda segundo o conhecimento havaiano, falhas, frustrações, angustias, medo e ansiedade são desequilíbrios causados por memórias dolorosas do passado ou traumas, que inclusive, podem ser instigados por meio de maus pensamentos.

O método ainda se baseia na vivência do presente, sem que o passado ou o futuro afeta o dia a dia, afinal, como a psicologia já destaca, as doenças emocionais como depressão e ansiedade podem ser estimuladas pelo excesso de preocupações de consequências passadas ou que ainda estão por vir.

“Somos o que pensamos”

A ideia de repetir por várias vezes bons estímulos à mente pode influenciar nos sentimentos e reações do indivíduo.

Além disso, a prática orienta no controle do estresse e ansiedade, já que deve ser realizada em momentos de reclusão e privacidade, como por exemplo, durante a meditação.

O recomendado é que o mantra Ho’oponopono seja repetido por 108 consecutivas diariamente.

Este número é considerado sagrado em diversas culturas, pelo fato de estar associado a diferentes conceitos místicos, como por exemplo, a frequência de rádio que se limita a 108, representação do chakra cardíaco, também equivale à quantidade de vezes que o diâmetro do Sol é maior que o da Terra, entre outras constatações.

Como fazer o Ho’oponopono?

Apesar de muitas pessoas recorrerem ao Ho’oponopono mentalmente em situações esporádicas do dia a dia, o ideal, de acordo com a terapia quântica, é proferir o mantra em um momento exclusivo para que haja uma maior concentração e conexão mental.

Como destacado mais acima, o mantra deve ser repetido 108 vezes. Para não perder a conta, basta recorrer a um japamala, cordão sagrado feito com exatas 108 contas. Também pode ser utilizada uma versão do japamala digital, através de aplicativos.

O mantra pode ser proferido vocalmente ou mentalmente, inclusive, as frases não precisam ser ditas na sequência. Ademais, é importante citar o próprio nome antes das frases ou da pessoa a qual deseja boas vibrações.

Visto que esse momento não deve ser interrompido, o ideal é que o Ho’oponopono seja praticado em um local com privacidade e paz. Durante a meditação, ao acordar, ou antes de dormir são os momentos mais indicados.

Através do Ho’oponopono é possível estimular a mente supraconsciente, garantindo purificação das memórias e reduzindo os desequilíbrios que refletem tanto na saúde mental como na física.