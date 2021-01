HostGator oferece oportunidades para diversas áreas de atuação

A HostGator acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego para atuação em diversas áreas. A empresa, provedora mundial de hospedagem de sites e outros serviços relacionados à presença online, está expandindo sua atuação no mercado nacional e, por isso, busca profissionais interessados em entrar para o time para suportar esse avanço.

As oportunidades oferecidas são para diversas funções nas áreas de desenvolvimento, marketing, produto e suporte técnico. Dentre elas, destacam-se as posições de Desenvolvedor(a) Backend Especialista, Desenvolvedor(a) Frontend, Devops, Gerente de Desenvolvimento, Product Owner, UX/UI Especialista, Analista de Otimização de Conversão (CRO), entre outros.

Com escritório em Florianópolis (SC), a empresa – que também atua nos EUA, México, Chile, Colômbia, entre outros – irá manter o home office por tempo indeterminado ou até que a pandemia de Covid-19 tenha fim. Os interessados podem confirmar os requisitos das vagas e se inscrever diretamente pelo https://boards.greenhouse.io/brazil.

Programa Jovens Talentos

Com o objetivo de desenvolver profissionalmente pessoas no início da carreira, a HostGator Brasil conta, ainda, com um Programa de Jovens Talentos, voltado para estudantes do ensino médio e jovens aprendizes em busca do seu primeiro emprego.

A empresa busca jovens com vontade de aprender e pensamento criativo e analítico, que valorizem o trabalho em equipe e que estejam dispostos a alavancar a carreira. Neste sentido, serão aceitos profissionais com idade entre 18 e 24 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio para as vagas de Jovem Aprendiz. As inscrições podem ser realizadas no endereço: https://boards.greenhouse.io/brazil/jobs/2340856.

Universitários com formação em andamento nos cursos de graduação de administração, engenharia, relações internacionais, ciência da computação, marketing e áreas afins, com conhecimento de Pacote Office e/ou Google, podem participar do processo seletivo para estagiários. Clique aqui para se inscrever.

Aproveite para acompanhar as novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente separamos para você as melhores oportunidades de concursos e vagas de emprego, trainees e estágios.