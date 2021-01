Hotmart oferece 400 vagas de emprego na área de tecnologia

A Hotmart acaba de anunciar a abertura de 400 vagas de emprego para profissionais que desejem integrar seu time nas áreas de tecnologia, financeiro, atendimento ao cliente, recursos humanos, compliance, projetos, comercial, desenvolvimento, jurídico, produtos e muito mais. As inscrições podem ser realizadas no endereço https://www.hotmart.com/jobs/pt-BR/positions.

Com presença mundial na promoção de empreendedorismo e educação a distância (EAD), a empresa de educação online busca profissionais que se adaptam a mudanças constantes e tenham vontade de aprender e ensinar.

As oportunidades são para diversas funções e níveis de escolaridade. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a vaga, mas a empresa sinaliza que além de remuneração compatível com o mercado, oferece formações, desenvolvimento pessoal e de carreira.

Além disso, a Hotmart decidiu recentemente não retornar aos escritórios. Assim, os novos contratados devem trabalhar remotamente, com vínculo apenas à sede mais próxima de sua localização para fins de logística. Com isso, a empresa prevê um aumento da diversidade com a contratação de candidatos de qualquer estado do Brasil.

De acordo com a empresa, os escritórios devem abrir normalmente, mas os funcionários não terão mais a obrigação de voltar ao trabalho presencial, deixando a decisão à critério de cada um e, claro, dos gestores. A modalidade de trabalho já é, inclusive, uma realidade nas sedes de São Paulo e Belo Horizonte, mas também nos escritórios do exterior, localizados na Holanda, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia e França.

Hotmart prevê crescimento

Além da mudança na forma de trabalho, a Hotmart prevê um aumento de contratações em 2021. De acordo com a página de vagas da companhia, o objetivo é se tornar a plataforma líder em vendas e distribuição de produtos digitais do mercado.

Neste sentido, além de práticas assertivas e otimizadas, a empresa que cresce mais a cada dia, precisa aumentar a equipe para atender à demanda do mercado.

