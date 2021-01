HP apresenta notebook Elite Folio com chip Snapdragon

Uma das novidades apresentadas pela HP durante a CES 2021 é o notebook 2 em 1 Elite Folio. Com arquitetura ARM, o modelo será um dos primeiros a chegar ao mercado com o processador Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm.

Semelhante ao Spectre Folio, seu design permite puxar a tela Full HD de 13,5 polegadas para frente e cobrir as teclas e o trackpad. Assim, ele se transforma em um tablet com suporte a caneta stylus e em um dispositivo para entretenimento.

HP Elite Folio promete ser um notebook com função de estação de trabalho.Fonte: HP/Divulgação

O Elite Folio traz configurações de até 16 GB de RAM e opções de até 512 GB de armazenamento SSD. Além do processador Snapdragon 8cx, o notebook tem conectividade LTE e 5G através dos modems X20 e X55 da Qualcomm.

A bateria é outro destaque do novo modelo da HP. Segundo a fabricante, ela tem duração de até 24 horas ao assistir arquivos de vídeos armazenados na HD. Por enquanto, não foram revelados dados sobre o desempenho combinado com a internet.

Por fim, o Elite Folio traz duas portas USB-C 3.2 e uma entrada para fone de ouvido. Conforme as informações, o notebook usará o Windows 10 sem suporte aos softwares tradicionais do desktop, apenas as versões do Microsoft Store.

Modelo da HP permite transformar o notebook em um tablet.Fonte: HP/Divulgação

Sucessor com inúmeras correções

De acordo com os especialistas, o Elite Folio é um sucessor direto do Spectre Folio. Com isso, é esperado que a HP tenha corrigido algumas falhas do modelo anterior, como a proporção de tela, os alto-falantes ruins e o trackpad não confiável.

Com acabamento em “couro vegano”, o notebook 2 em 1 com processador Snapdragon está previsto para chegar ao mercado em fevereiro. Até o momento, não foram reveladas informações sobre os preços e a data exata de lançamento internacional.