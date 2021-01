HU da USP 2021: Saíram editais de níveis médio, técnico e superior

O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU USP) faz saber aos interessados a abertura de novos editais de processos seletivos que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 06/2021 – nutricionista (4 vagas);

– nutricionista (4 vagas); EDITAL nº 12/2021 – enfermeiro (14 vagas);

– enfermeiro (14 vagas); EDITAL nº 13/2021 – técnico de enfermagem (37 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.080,10 e R$ 7.672,17, por carga horária de 36 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de janeiro (a partir das 09h) até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do HU USP. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos composta de avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional, de caráter classificatório. As seleções serão válidos por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Hospital Universitário.

Informações do concurso