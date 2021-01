Humilhada e xingada de vagabunda, Capitu sai no tapa com Clara · .

O clima ficará pesado entre Capitu (Giovanna Antonelli) e Clara (Regiane Alves) em Laços de Família. A ex-mulher de Fred (Luigi Baricelli) humilhará e xingará a rival de vagabunda. A garota de programa perderá a paciência, partirá para cima da ex-nora de Helena (Vera Fischer) e lhe dará um tapão no rosto.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Clara já terá armado o maior barraco no casamento de Camila (Carolina Dieckmann) e Edu (Reynaldo Gianecchini). Ela anunciará no microfone que a inimiga é prostituta após Capitu pegar o buquê da noiva.

Clara será levada pelo ex-marido para uma sala reservada. Miguel (Tony Ramos) acabará levando a garota de programa para o mesmo espaço que sua rival. Educado, ele se desculpará e dirá que não sabia que Clara e Fred estavam ali.

“Tudo bem, Miguel. Mas faz um favor pra mim, tira essa mulher daqui! Leva ela pra bem longe daqui, longe da minha família. Joga ela na rua, que, aliás, é o lugar onde ela tem que estar”, disparará a ex-vendedora.

Fred mandará a mulher calar a boca, mas ela não obedecerá. “Cuidado, viu Miguel? Você sabe como são as prostitutas. Elas fazem de tudo pra se dar bem”, continuará com suas ofensas a mãe de Nina (Júlia Maggessi).

Abalada, Capitu ouvirá tudo quieta, mas a personagem de Regiane Alves fará questão de torturá-la ainda mais. “Ela enganou todo mundo, ela que se fez passar por menina moça, enganou os pais, enganou os amigos, enganou todo mundo. E, além do mais, quis destruir uma família. A minha família. Você tirou o meu marido de casa. Você deixou a minha filha sem pai”, acusará Clara.

Regiane Alves e Giovanna Antonelli em cena de briga

Sem limites

“Para com isso, Clara. Já não chega o que você aprontou?”, pedirá Fred. Miguel também intervirá, mas a ex-vendedora chamará a filha de Pascoal (Leonardo Villar) de vagabunda e pedirá para ela se controlar, pois está em uma festa de sua família.

“Eu só acho um absurdo vocês ficarem defendendo essa mulher, protegendo essa mulher, uma pessoa que não tem escrúpulos, que não devia estar aqui, não devia ter entrado em uma igreja, ser madrinha de um casamento, de uma união de amor”, provocará a descontrolada.

“Uma mulher que vende o corpo por dinheiro não merece nada. Não merece ter atenção, não merece ter uma família. Não merece amigos, não merece nada! Eu tenho pena do seu filho, de ele ter uma mãe como você. Eu espero que amanhã, quando todo mundo ficar sabendo realmente quem você é, algum juiz tire o Bruninho [Natã e Andrey Beltrão] de você, porque vagabunda não devia ter filhos”, despejará a ex-vendedora na frente de Capitu.

Cansada de ouvir calada as ofensas, Capitu desferirá um tapa na cara dela e partirá para cima da rival, agarrando seu cabelo. Miguel e Fred entrarão no meio para separar as duas. O professor tirará Clara da sala, e Capitu cairá no choro, enquanto Miguel ficará tentando acalmá-la.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!