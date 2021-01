Hyoran crava busca do Atlético-MG pelo título após golaço no Mineirão: “Estamos na briga!”

Após o líder São Paulo tropeçar fora de casa, o Atlético-MG viu a oportunidade de diminuir a diferença na tabela e conseguiu somar três pontos no Mineirão, diante do Atlético-GO. Protagonista neste domingo, Hyoran falou no pós-jogo ao Sportv.

Autor de uma verdadeira obra de arte no Mineirão, responsável pelo primeiro gol da partida, Hyoran comentou o tropeço do líder e a perseguição do Galo na tabela.

“O São Paulo tropeçou mais uma vez, um empate. A gente tem que buscar se aproximar deles jogo a jogo. Se continuarmos nesse ritmo, conseguimos brigar pelo título que é o nosso sonho. É o que a gente deseja. Vamos continuar trabalhando como hoje, um grande jogo, e buscar a vitória”, disse o camisa 20.

“Sabemos que esses últimos jogos vão decidir o campeonato. A gente falou que os dez primeiros e os dez últimos jogos do campeonato são os que decidem, estamos na briga!”

Hyoran ainda comentou uma fragilidade da equipe, que vem sendo a defesa, e destacou a necessidade de melhora para a sequência do Brasileirão.

“Precisamos melhorar um pouco no aspecto defensivo. O time acaba tomando uns gols que podemos evitar. Mas isso é trabalhar no dia a dia, ver onde que a gente tá errando. A parte defensiva não é só dos zagueiros, é o time todo e a gente tem que acertar isso, porque se a gente não toma gol ficamos mais próximos da vitória”, concluiu.