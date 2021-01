Hyoran lamenta empate, mas destaca espírito de luta do Atlético-MG

O Atlético-MG perdeu a oportunidade de se aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão nesta segunda. A equipe empatou com o Bragantino fora de casa pelo placar de 2 a 2 e reduziu para seis pontos a distância para o líder São Paulo.

Autor do gol de empate, Hyoran lamentou o resultado diante do Massa Bruta. Embora o segundo tento tenha sido marcado aos 54 minutos do segundo tempo, o jogador afirmou que o objetivo na partida era a vitória.

“O objetivo eram os três pontos. A gente sabia que era uma oportunidade de se aproximar. Mas tomamos dois gols nos melhores momentos nossos no jogo, atacando. Devido ao empate no final, levamos um ponto”, disse o meio-campo ao Premiere.

Apesar disso, Hyoran valorizou o espírito de luta da equipe por pressionar o adversário em busca do empate até os instantes finais. “Mostramos que esse é o nosso espírito. Vamos brigar até o final, até último minuto para conquistarmos essa taça tão importante para a gente”, finalizou.