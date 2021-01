Íbis não perdoa goleada histórica, ri do São Paulo e provoca: ‘Perninhas’

Nesta quarta-feira (20) o São Paulo sofreu uma sonora goleada por 5 a 1 para o Internacional, em pleno Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a liderança da competição para o adversário da noite. Nas redes sociais, sobrou para o Tricolor Paulista.

Autointitulado o ‘pior time do mundo’, o Íbis, de Pernambuco, não perdoou o São Paulo e brincou com o resultado da noite. Primeiro, as redes sociais do clube marcaram o Tricolor Paulista com muitas risadas (veja abaixo).

K K K K K @SaoPauloFC — Íbis Sport Club (@ibismania) January 21, 2021

Na sequência, mais uma vez em referência ao São Paulo, o Íbis respondeu uma publicação no próprio Twitter do Tricolor e escreveu: ‘Perninhas’. O termo faz referência a uma das palavras usadas pelo técnico Fernando Diniz, em uma discussão com o meio-campista Tchês Tchê, em outra goleada sofrida pelo clube do Morumbi, para o Red Bull Bragantino.

PERNINHAS — Íbis Sport Club (@ibismania) January 21, 2021

Na partida desta quarta, o Inter abriu o placar logo aos 8 minutos com Victor Cuesta. Aos 24, Caio Vidal anotou o segundo do clube gaúcho. Aos 36 minutos, o São Paulo descontoi com Luciano.

Já o segundo tempo, teve show de Yuri Alberto, que marcou três vezes para o Internacional, aos 15, aos 21 e aos 23 minutos.

Com o resultado, o Internacional foi a 59 pontos na tabela e é o novo líder do Brasileirão, agora dois pontos na frente do São Paulo.