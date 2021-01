Ibrahimovic afirma que em seu mundo não há espaço para racismo e provoca Lukaku

O atacante Ibrahimovic foi em suas redes sociais para escrever que em seu mundo não há espaço para racismo. O jogador é acusado de ofender Lukaku no clássico entre Milan e Inter de Milão pela Copa da Itália, na última terça-feira.

– No mundo do Zlatan não há espaço para racismo. Somos todos da mesma raça, somos iguais. Somos todos jogadores, alguns melhores do que outros.

Segundo relatos, o sueco teria dito para Lukaku “fazer seu vudu de m****”, em alusão a saída do belga do Everton. Na ocasião, Farhad Moshiri, presidente dos Toffees, disse que o belga deixou o clube inglês após sua mãe receber uma mensagem de vudu.